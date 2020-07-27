В "Динамо" опровергли информацию румынских СМИ об уходе Луческу с поста тренера "Динамо Киев". Футбол

Он якобы не согласен работать из-за враждебности фанатов клуба.

В "Динамо" опровергли информацию румынских СМИ об уходе Луческу с поста тренера "Динамо Киев"
Мирча Луческу
Фото: ФК Шахтер

Мирча Луческу отказался тренировать киевское "Динамо" и подал в отставку. Об этом пишет румынское СМИ Gazeta Sporturilor.

Информацию об этом узнал главный редактор газеты.

Причиной отставки якобы стало несогласие Луческу с тем, что фанаты действуют вопреки интересам клуба.

"К сожалению, я решил отказаться от сотрудничества с "Динамо Киев". Я благодарен семье Суркисов за оказанное доверие и приглашение, но не смогу активизироваться в атмосфере враждебности, особенно со стороны той группы сторонников ультрас, чья поддержка нужна команде во время занятий спортом", - говорится в письме Луческу, имеющемся в распоряжении газеты.

Луческу также отметил, что согласился стать главным тренером "бело-синих" не ради финансового вознаграждения.

"Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я получил огромное удовольствие, снова войти в эту атмосферу, столь увлекательную и полную непредсказуемого футбола. Я сделал это с энтузиазмом, с полной уверенностью в потенциале молодых украинских игроков, многие из которых являются членами сборных", - говорится в письме Луческу.

Обновление. Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о том, что 74-летний Луческу якобы покидает команду из-за возмущения болельщиков киевлян.

"У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации", - сказал он изданию sport.ua.

Информацию об отставке Луческу опровергли и в пресс-службе "Динамо", сообщает Громадське радіо.

74-летний румынский тренер подписал контракт несколько дней назад. Сразу после информации об этом ультрас "Динамо" анонсировали акции протеста против назначения Мирчи Луческу главным тренером "бело-синих".

Луческу в 2004-м стал тренером ФК "Шахтер". В 2016-м подписал контракт с "Зенитом" (Санкт-Петербург).

Напомним, что предыдущий главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко был уволен 20 июля.



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