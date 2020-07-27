Иммобиле сравнялся с Левандовским в гонке за "Золотую бутсу-2020". Футбол

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Накануне завершился 36-й тур Серии А, по результатам которого официально определился победитель первенства - им девятый раз подряд и 36 раз в истории стал "Ювентус".

Отметим, что за "серебро" развернулась жесткая борьба - лишь очко отделяет сейчас второго "Интера" от "Аталанты" украинца Руслана Малиновского и "Лацио".

Кстати, римляне свой матч проводили в Вероне и добились победы - 5:1. Хет-триком отметился лидер атак "орлов" Чиро Иммобиле.

Таким образом, 30-летний итальянец догнал Роберта Левандовского, который выступает за "Баварию", в гонке за "Золотую бутсу" 2020 года - оба футболиста забили по 34 гола.

Отметим, что конкурент Чиро и Роберта Криштиану Роналду также отметился результативным ударом в чемпионском матче против "Сампдории" (2:0), доведя количество своих голов в сезоне Серии А до 32.

В матче с генуэзцами португалец мог оформить дубль, но на 89-й минуте, выполняя пенальти, отправил мяч в перекладину.

Стоит добавить, что в гонке за "Золотую бутсу" для лиг применяется разный коэффициент: гол в топ-лиге - 2 очка, в лиге более низкого уровня (например УПЛ) - 1,5 очка, в чемпионатах самого слабого уровня 1 гол равен 1 очку.

Промежуточный результат:

1. Роберт Левандовский (Бавария, Германия) - 34 гола, 68 баллов (завершено)

1. Чиро Иммобиле (Лацио, Италия) - 34 гола, 68 баллов

3. Криштиану Роналду (Ювентус, Италия) - 31 гол, 62 балла

4. Тимо Вернер (Лейпциг, Германия) - 28 голов, 56 баллов (завершено)

5. Эрлинг Холланд (Боруссия Дортмунд, Германия) - 29 голов, 50 баллов (завершено)

5. Лионель Месси (Барселона, Испания) - 25 голов, 50 баллов (завершено)

7. Ромелу Лукаку (Интер, Италия) - 23 гола, 46 баллов

8. Джейми Варди (Лестер, Англия) - 23 гола, 46 баллов (завершено)