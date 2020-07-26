Беланов шокирован назначением Луческу в "Динамо". Футбол

"В этом году мир сошел с ума".

?Беланов шокирован назначением Луческу в "Динамо"
Фото: facebook.com/igor.belanov

Обладатель "Золотого мяча-1986" Игорь Беланов шокирован назначением Мирчи Луческу главным тренером киевского "Динамо".

Об этом прославленный футболист, который играл за "Динамо" во второй половине 80-х годов, написал в Фейсбуке.

"Сегодня решил нарушить длительное молчание в сети. Эмоции переполняют! Честно, не могу подобрать литературных слов, остались одни "выражения"! Категорически не согласен с отставкой Михайличенко, но еще больше шокирован назначением Луческу! Неужели негласный принцип «не брать, не назначать, не принимать» в «Динамо» игроков и специалистов команды - главного оппонента и наоборот перестал работать?, - написал Беланов.

Бывший форвард "Динамо" добавил, что "в нынешнем году мир сошел с ума".

"Руководство «Динамо» в очередной раз сделало непродуманный шаг, заставив динамовское сообщество закипать от возмущения. Активная часть ультрас уже пригрозила действиями. Не хочу нагнетать обстановку, но призываю руководителя нашего родного «Динамо» взвешенно подойти к вопросу будущего команды и начать прислушиваться к мнению тех, кто творил историю клуба! Почитайте высказывания Олега Блохина по поводу отставки Михайличенко и назначения Луческу. Он четко поясняет, что традиции - основа устойчивого развития команды, что наследие Лобановского предавать нельзя и что будущее невозможно без прошлого", - написал Беланов.

Напомним, что Луческу стал главным тренером "Динамо" в конце июля 2020 року, заменив на этой должности Алексея Михайличенко.

Луческу работал в "Шахтере" 12 лет и восемь раз выигрывал с ним чемпионат Украины.



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