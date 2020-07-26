В футзальном клубе "Ураган" обнаружили вспышку коронавируса. Футбол

Инфекцию подтвердили у 12 человек.

Во франковском футзальном клубе "Ураган" обнаружили вспышку коронавируса
Фото: uragan.if.ua

Ивано-франковский футзальный клуб "Ураган" пошел на самоизоляцию в полном составе после того, как там выявили вспышку коронавируса. Инфекцию подтвердили у 12 человек.

"23-го июля народный футбольный клуб "Ураган" в полном составе (тренерский штаб, административный персонал, игроки основной и дублирующей команд) прошел плановое ПЦР-тестирование на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Исследования подтвердили наличие COVID-19 в 12-ти случаях, поэтому согласно с медицинским протоколом Министерства охраны здоровья Украины НФК "Ураган" в полном составе отправляется на вынужденную двухнедельную самоизоляцию", - сообщил клуб на своем сайте.

Через несколько недель "Ураган" должен принять участие в финале четырех Кубка Украины по футзалу. Игры состоятся в Запорожье.

"Ураган" в полуфинале встретится с "Де Трейдингом" из Николаевки. В паралельном матче сыграют херсонский "Продексим" и киевский "Хит".

Ивано-франковский клуб - нынешний обладатель Кубка Украины.

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