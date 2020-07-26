"Колос" и "Мариуполь" сыграют в финале плей-офф за место в Лиге Европы

Финальная встреча состоится в среду.

"Колос" и "Мариуполь" сыграют в финале плей-офф за место в Лиге Европы
Фото: koloskovalivka.com

В субботу, 25 июля, состоялись полуфиналы плей-офф за последнее место в Лиге Европы от Украины..

В первом матче "Колос" (шестое место чемпионата Украины) на своем поле разгромил "Днепр-1" (седьмое место) со счетом 4:1. В другом полуфинале ФК "Мариуполь" (восьмое место) в гостях неожиданно обыграл "Александрию" (пятое место) со счетом 2:1.

Финальная встреча между "Колосом" и "Мариуполем" состоится 29 июля.

Напомним, что Украина имеет три места в Лиге Европы. "Заря", бронзовый призер последнего чемпионата, попала сразу в групповой этап. "Десна", которая заняла четвертое место, начнет с третьего отборочного раунда, а "Колос" или "Мариуполь" - со второго.

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