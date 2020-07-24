"Барселона" готова продать 12 игроков в межсезонье, - СМИ. Футбол

Легче было сказать, кого оставить.

"Барселону" в ближайшее трансферное окно ожидает приличная чистка. По утверждению Marca, руководство "блаугранас" готово продать летом сразу 12 футболистов.

В их числе вратаря Нето, защитников Нельсона Семеду, Самюэля Умтити и Хуниор Фирпо, полузащитников Артуро Видаля и Ивана Ракитича, а также форвардов Усмана Дембеле и Мартина Брейтуэйта.

К тому же "Барселона" не рассчитывает на игроков, которые прошлый сезон провели в аренде: Карлес Аленья ("Бетис"), Рафинья Алькантара ("Сельта"), Жан-Клер Тодибо ("Шальке-04") и Филиппе Коутиньйо ("Бавария").

Среди очевидных трансферных целей у "Барселоны" сейчас нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес.

Напомним, каталонцы проиграли чемпионство мадридскому "Реалу", финишировав на втором месте.

В текущем сезоне "Барселона" может и вовсе остаться без трофеев - кроме Ла Лиги был проигран Кубок и Суперкубок Испании .

Единственный турнир, в котором каталонский гранд еще участвует, - это Лига чемпионов, возобновление которой намечено на начало августа.