В США сделали исключение для теннисистов ради US Open

Теннисистам разрешили въезд в страну без карантина.

Министерство внутренней безопасности США выдало 212 разрешений на въезд на территорию страны без обязательного карантина теннисистам, которые сыграют на US Open, сообщает uaport.net со ссылкой на Baseline Management.

Для этого в стране намерены создать что-то вроде закрытого кампуса, где будет действовать карантинный режим.

Кроме того, участникам дадут возможность арендовать частные дома, однако при условии, что они будут соблюдать меры безопасности, связанные с пандемией коронавируса.

Также ведутся переговоры, чтобы игроки не проходили карантин после завершения турнира.

Изменения вступят в силу с 1 августа.