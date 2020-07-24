Блохин назвал назначение Луческу главным тренером "Динамо" "плевком в душу". Футбол

Легенда "Динамо" разочарован решением руководства клуба.

Блохин назвал назначение Луческу главным тренером
Олег Блохін
Фото: football.ua

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин прокомментировал назначение экс-наставника донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу на пост главного тренера киевлян.

"Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу о "Динамо", об истории, о Лобановском, о всей традиции клуба. Это плевок мне в душу. Кто угодно - только не Луческу", - цитирует легенду украинского футбола "Трибуна".

"Человек, который работал в "Шахтере" 12 лет, наговорил столько о "Динамо". Что он сделал в сборной Турции, "Зените"? Что он сделал? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с "Динамо"?" - задается риторическим вопросом обладатель "Золотого мяча"-1975.

При этом Блохин заверил, что не будет болеть за "Динамо" Луческу ни при каких условиях.

"Даже если он улучшит результаты, дай бог, чтобы он улучшил. Но я в это не верю", - заявил Блохин.

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