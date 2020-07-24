Ультрас "Динамо" анонсировали акции протеста против назначения Луческу главным тренером команды

Руководство клуба быстро нашло замену Алексею Михайличенко.

Ультрас
Ультрас "Динамо"
Фото: facebook.comwbc.kyiv

Ультрас "Динамо" анонсировали акции протеста против назначения Мирчи Луческу главным тренером "бело-синих", сообщается на ресурсе "Ультрас Динамо" в Telegram.

При этом фаны "Динамо" призвали сотрудников клуба написать заявление об увольнении.

"Что же, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес" Динамо",- это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", и суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой.

На данный момент мы обращаемся ко всем работникам "Динамо" Киев, в которых осталась хоть капля самоуважения: все, что вам остается в нынешней ситуации, - написать заявление на увольнение. Всех болельщиков, кому болит за "Динамо" так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества - акции протеста не заставят себя долго ждать ", - говорится в заявлении.

Сегодня было официально объявлено о назначении экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо". Соглашение с румынским специалистом подписано на 2 года с опцией продления на год.

Напомним, что 74-летний Луческу с 2004 по 2016 год возглавлял "Шахтер", с которым выиграл 22 трофея, в том числе Кубок УЕФА. Также специалист тренировал санкт-петербургский "Зенит".

Последним местом работы Луческу была сборная Турции, которую он покинул в феврале 2019 года.

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