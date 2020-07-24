Комитет этики УАФ подтвердил избиение арбитра Иванова вице-президентом федерации Собуцким. Футбол

Теперь слово за КДК.

Комитет этики и честной игры Украинской ассоциации футбола (УАФ) направил в Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ свой вердикт по делу об избиении арбитра Юрия Иванова, сообщает Sport Arena.

Напомним, инцидент произошел после матча в Первой лиге между "Агробизнесом" и "Минаем",состоявшемся в Волочиске.

В данном решении Комитета, согласно полученным данным и свидетельствам, вина за избиение арбитра возлагается на президента "Агробизнеса" и вице-президента УАФ Олега Собуцкого.

Ранее исполнительный комитет УАФ проголосовал за приостановление на время расследования полномочий вице-президента федерации Собуцкого на основании поданного им заявления с соответствующей просьбой.

Сам фукционер утверждает, что сдерживал людей от избиения арбитров.

Если вина Собуцкого будет доказана, он может быть пожизненно отстранен от футбола.