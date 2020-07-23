“Динамо” Киев возглавил бывший тренер “Шахтера” Мирча Луческу

Новым главным тренером футбольного клуба “Динамо” Киев назначен румынский специалист Мирча Луческу. Ранее он уже работал в Украине и тренировал донецкий “Шахтер”.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ФК “Динамо” Киев .

“Новым главным тренером футбольного клуба “Динамо” назначен известный румынский специалист Мирча Луческу”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что кконтракт заключен на два года с опцией прологнации еще на год.

“Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими большими традициями”. – сообщил Мирча Луческу.

В то же время на странице болельщиков “Динамо” Киев появилось сообщение , в котором критикуется это назначение.

“Мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес Динамо – это плевок в глаза всем болельщикам Динамо, и суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой”, – сказано в сообщении.

Динамовские ультрас анонсировали вскоре проведение акций протеста и призвали работников клуба написать заявление на увольнение.

Напомним, 20 июля стало известно, что новый сезон “Динамо” начнет с новым тренерским штабом.

Фото: пресс-служба “Динамо” Киев