“Динамо” Киев возглавил бывший тренер “Шахтера” Мирча Луческу

“Динамо” Киев возглавил бывший тренер “Шахтера” Мирча Луческу

Новым главным тренером футбольного клуба “Динамо” Киев назначен румынский специалист Мирча Луческу. Ранее он уже работал в Украине и тренировал донецкий “Шахтер”.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ФК “Динамо” Киев.

“Новым главным тренером футбольного клуба “Динамо” назначен известный румынский специалист Мирча Луческу”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что кконтракт заключен на два года с опцией прологнации еще на год.

“Я благодарен за оказанное мне доверие президенту клуба, а также болельщикам, которые доверяют мне команду с такими большими традициями”. – сообщил Мирча Луческу

В то же время на странице болельщиков “Динамо” Киев появилось сообщение, в котором критикуется это назначение.

“Мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес Динамо – это плевок в глаза всем болельщикам Динамо, и суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой”, – сказано в сообщении.

Динамовские ультрас анонсировали вскоре проведение акций протеста и призвали работников клуба написать заявление на увольнение. 

Напомним, 20 июля стало известно, что новый сезон “Динамо” начнет с новым тренерским штабом. 

Фото: пресс-служба “Динамо” Киев

 


Александр Кравченко, КиевВласть

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“Динамо” Киев возглавил бывший тренер “Шахтера” Мирча Луческу“Динамо” Киев возглавил бывший тренер “Шахтера” Мирча Луческу
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