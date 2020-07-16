Трубін встановив клубний рекорд "Шахтаря". Футбол

Анатолій став наймолодшим капітаном в історії клубу.

Трубін встановив клубний рекорд "Шахтаря"
Анатолій Трубін
Фото: twitter.com/fcshakhta

Напередодні в передостанньому турі Української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" практично другим складом обіграв "Колос" - 2:0.

Вивів "гірників" на поле молодий голкіпер Анатолій Трубін. Вихованець донецького футболу став 40-м і наймолодшим капітаном "Шахтаря" в чемпіонатах України - 18 років 349 днів, повідомляє sport.ua.

Колишній рекорд 13-річної давності, що належав Дмитру Чигринському, Анатолій перевершив на 1 рік 149 днів.

До слова, крім Трубіна капітанські обов'язки в УПЛ виконували ще три голкіпера донеччан - Юрій Вірт, Андрій П'ятов і Дмитро Шутков.

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