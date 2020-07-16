Голова Івано-Франківська обізвав "Інгулець" "ганебною командою бариг"

Напередодні на своєму стадіоні в селищі Петрове лідер Першої ліги "Інгулець" у рамках 24-го туру здобув перемогу над "Прикарпаттям" (1:0) за неоднозначного суддівства Івана Бондаря.

Зазначимо, що рефері на 53-й хвилині залишив гостей у меншості, а в компенсований час до другого тайму у ворота "Прикарпаття" призначили спірний пенальті, який реалізував Ігор Загальський.

На повторах у трансляції виявилося, що форвард "Інгульця" Ніка Сітчинава впав без допомоги захисника івано-франківської команди, зачепившись за свою ногу.

Голова Івано-Франківська Руслан Марцінків гнівним постом у Facebook висловив невдоволення рішеннями бригади арбітрів.

Додамо, що Марцінків пізніше видалив запис.

Огляд матчу "Інгулець" - "Прикарпаття" - на сайті офіційного мовника Першої ліги.