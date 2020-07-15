Український дворазовий чемпіон НБА припускає "договірняки" в Лізі

Український дворазовий чемпіон НБА припускає "договірняки" в Лізі
Станіслав Медведенко
Фото: twitter.com

Дворазовий чемпіон НБА (2001, 2002) у складі "Лос-Анджелес Лейкерс" Станіслав Медведенко допускає можливість договірних матчів у провідній Північно-Американській баскетбольній лізі.

Про це українець розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Do Best.

Ведучий запитав у Медведенка: "Договірні матчі, контори - в НБА можна таке уявити?"

"Можливо. Уже сам суддя зізнався, що він прийняв два-три сумнівні рішення. І що він поставив на це гроші. Ні, Національна асоціація не впливає на те, щоб якомога більше було таких ігор, тому що це імідж", - відповів Станіслав.

Медведенко виступав за "Лос-Анджелес Лейкерс" з 2000 по 2006 рік. Також він провів один сезон в "Атланті Хоукс".

З 2011 по 2013 рік входив у тренерський штаб збірної України.

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