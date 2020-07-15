Головний тренер "Наполі" відмовився від частини зарплати заради покупки форварда

Дженнаро Гаттузо вкотре проявляє альтруїзм.

Головний тренер "Наполі" відмовився від частини зарплати заради покупки форварда
Дженнаро Гаттузо
Фото: sscnapoli.it

Головний тренер "Наполі" Дженнаро Гаттузо відмовився від частини своєї зарплати, щоб допомогти клубу купити у "Лілля" нападника Віктора Осима, повідомляє "Спорт-Експрес" з посиланням на The State Of Play.

Яку частину зарплати пожертвував 42-річний екс-гравець "Мілана" і збірної Італії - інформація відсутня.

Відзначимо, що за даними видання італійський клуб вже погодив з 21-річним нігерійцем особисті умови контракту до червня 2025 року. Зараз "Наполі" працює над узгодженням останніх деталей з "Ліллем" і агентами гравця.

На рахунку Осима 18 голів і 6 результативних передач в 38 матчах за "Лілль" в сезоні-2019/20. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця в 27 млн фунтів.

Раніше Гаттузо, будучи ще головним тренером "Мілана" добровільно відмовився від 11 млн євро за розірвання контракту з ініціативи клубу.

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