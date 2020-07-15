"Манчестер Юнайтед" виставив на трансфер шістьох гравців, - ЗМІ. Футбол

"Червоні дияволи" намагаються збалансувати склад.

"Манчестер Юнайтед" виставив на трансфер шістьох гравців, - ЗМІ
Фото: wallpaperscraft.ru

"Манчестер Юнайтед" готовий у літню трансферну кампанію попрощатися з шістьма футболістами: захисниками Крісом Смоллінгом, Філом Джонсом, Діогу Далотом і Маркосом Рохо, півзахисником Джессі Лінгардом і вінгером Алексісом Санчесом, повідомляє The Telegraph.

Зазначимо, що лише Далот і Лінгард епізодично з'являлися в матчах МЮ після відновлення сезону.

Смоллінг, Санчес і Рохо грають в оренді в "Ромі", "Інтері" та "Естудіантесі" відповідно, а Джонс постійно травмований.

Кошти, отримані від продажу цих гравців, дозволять наставникові "червоних дияволів" Уле-Гуннару Сольск'яеру вільніше почуватися на трансферному ринку.

Окрім того, це розвантажить зарплатну відомість МЮ. Адже лише Санчес обходиться щотижня клубу з "Олд Траффорд" у 300 тис. фунтів, хоча чилієць не грає за "МанЮнайтед". Усього ж його зарплата зі всілякими бонусами сягає 500 тис. фунтів на тиждень.

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