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2020-07-15
Збірна України з футболу представила нову форму
Одягати національну команду буде Joma.
Національна збірна України з футболу представила новий комплект форми від технічного спонсора - фірми Joma.
У цьому комплекті команда Андрія Шевченка зіграє свої перші матчі вже восени в рамках Ліги націй.
Фото: uaf.ua
Виробник повідомив про впровадження інноваційної технології DRY MX для контролю вологості тіла, що дозволить гравцям комфортно почуватися і не переохолоджуватися після тренувань.
Фото: uaf.ua
Нагадаємо, другий розіграш Ліги націй збірна України почне в елітній Лізі А в групі 4 з Німеччиною, Іспанією і Швейцарією.
Стартовий матч українці проведуть у Львові 3 вересня проти збірної Швейцарії, а вже через три дні зіграють в Іспанії проти чемпіонів світу-2010 і дворазових (2008 і 2012) чемпіонів Європи.