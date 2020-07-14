Футболістку в чемпіонаті Білорусі підозрюють, що це чоловік

Суперниці Салімати Сімпоре просять перевірити приналежність спортсменки до жіночої статі.

Футболістку в чемпіонаті Білорусі підозрюють, що це чоловік
Салімата Сімпоре
Фото: ФК Динамо

Футболістки одного з жіночих клубів Білорусі написали відкритий лист голові Республіканської федерації футболу (АБФФ) Володимиру Базанову з проханням перевірити стать Салімати Сімпоре, яка представляє Буркіна-Фасо і грає за мінський "Динамо-БГУФК", повідомляє Sport.tut.by.

У листі, який підписали 18 футболісток, сказано, що Салімата була заявлена для участі в чемпіонаті Білорусі з футболу серед жіночих команд вищої ліги за команду ФК "Динамо-БГУФК". Але в ЗМІ з\'явилися статті, де висловлювалися сумніви в приналежності спортсменки до жіночої статі.

Салімата Сімпоре
Фото: sport.tut.by
Салімата Сімпоре

"На підставі перелічених фактів просимо провести генетичне обстеження гендерної приналежності спортсменки Сімпоре Салімата. У разі неправомірної участі спортсмена в проведених матчах чемпіонату прохання застосувати відповідні дисциплінарні стягнення".

У листі також сказано, що така "двояка ситуація" підриває престиж чемпіонату Республіки Білорусь і ставить під сумнів правомірність і чесність проведення чемпіонатів АБФФ.

У свою чергу, в пресслужбі "Динамо-БГУФК" заявили, що вони вже не вперше стикаються з подібною інформацією і повторюють, що вона є недостовірною.

"Так, на спортивних порталах СНД зовсім недавно з\'явилася абсолютно абсурдна новина про форварда нашої жіночої команди Салімату Сімпоре.

Ми знову звертаємось до спортивних журналістів з проханням перевіряти свою інформацію перед публікацією і нагадуємо про те, що подібні "жовті вкидання" завдають шкоди діловій репутації як гравця, так і клубу. Опублікована інформація є недостовірною і образливою для нашої футболістки".

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