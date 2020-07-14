Кличко потрапив на обкладинку німецького Forbes

Володимир подякував видання за підтримку його другої кар\'єри.

Фото: Bild Володимир Кличко

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO і WBA, а також за версією авторитетного журналу The Ring Володимир Кличко потрапив на обкладинку авторитетного видання Forbes німецької редакції.

Легенда українського боксу опублікував фото в своєму Instagram, по-філософськи прокоментував і подякував редакцію за те, що вона підтримала його другу кар\'єру.

"Життя - це боротьба за чемпіонство, і я відчуваю, що перебуваю в 7 раунді, а у мене попереду ще 5. Спасибі Forbes Dach за підтримку моєї другої кар\'єри, заснованої на моєму методі #facethechallenge ("Подивися в обличчя виклику", - прим. LB .ua), і компаніях, які використовують ці основні принципи.

Спасибі всім моїм союзникам, які до сих пір супроводжують мене на цьому шляху ", - написав 44-річний Кличко-молодший.

Нагадаємо, Володимир завершив кар\'єру в 2017 році після поразки нокаутом від Ентоні Джошуа.

Додамо, що після завершення боксерської кар\'єри Володимир Кличко почав читати навчальний курс "Управління викликами".