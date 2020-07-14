Матч між "Динамо" і "Зорею" за вихід у Лігу чемпіонів судитимуть жінки. Футбол

За два тури до завершення чемпіонату команди розділяє лише очко.

Матч між "Динамо" і "Зорею" за вихід у Лігу чемпіонів судитимуть жінки
Катерина Монзуль
Фото: http://bigball.eu

Українська асоціація з футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті оприлюднила прізвища арбітрів, які судитимуть матчі 31-го туру Favbet Ліги.

Зокрема, центральний матч туру - битву за друге місце, яке дозволить узяти участь у кваліфікаційному турнірі Ліги чемпіонів, між "Динамо" і "Зорею" обслужить суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль.

Нагадаємо, за два тури до завершення чемпіонату команди розділяє лише очко.

Поєдинок відбудеться післязавтра, 16 червня.

У червні "Шахтар" достроково став чемпіоном України - втринадцяте в клубній історії.

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