Матч між "Динамо" і "Зорею" за вихід у Лігу чемпіонів судитимуть жінки. Футбол

За два тури до завершення чемпіонату команди розділяє лише очко.

Українська асоціація з футболу (УАФ) на своєму офіційному сайті оприлюднила прізвища арбітрів, які судитимуть матчі 31-го туру Favbet Ліги.

Зокрема, центральний матч туру - битву за друге місце, яке дозволить узяти участь у кваліфікаційному турнірі Ліги чемпіонів, між "Динамо" і "Зорею" обслужить суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль.

Нагадаємо, за два тури до завершення чемпіонату команди розділяє лише очко.

Поєдинок відбудеться післязавтра, 16 червня.

У червні "Шахтар" достроково став чемпіоном України - втринадцяте в клубній історії.