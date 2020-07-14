"Динамо" готове попрощатися з Циганковим, Миколенком і чотирма легіонерами, - ЗМІ

"Динамо" відкрите до розлучення з лідерами команди - вінгером Віктором Циганковим, захисником Віталієм Миколенком, а також легіонерами Томашем Кендзьорою, Мохаммедом Кадірі, Франом Солем і Жерсоном Родрігешем, який грає в "Анкарагюджю" на правах оренди, інформує SportArena.

Хоча президент клубу Ігор Суркіс неодноразово заявляв про бажання залишити лідерів у складі якомога довше, зараз "Динамо" відкрите до пропозицій щодо Циганкова і Миколенка, уточнює видання.

Поки що чогось конкретного агенти і клуб не отримували.

Кендзьору, Кадірі і Соля "Динамо" хотіло відправити в інші команди ще в зимове трансферне вікно. Але продати їх складно через великі зарплати, які вони отримують у Києві.

Жерсона Родрігеша "Динамо" вдалося відправити взимку хоча б в оренду. Однак днями стало відомо, що люксембуржець побився з віцекапітаном "Анкарагюджю" Анте Кулушичем після командного сніданку, через що відсторонений від команди. Швидше за все, Родрігешу доведеться повернутися до Києва.

"Динамо" за два тури до фінішу чемпіонату України йде на третьому місці в таблиці і бореться за другий рядок із "Зорею" та "Десною". У 31-му турі команда Олексія Михайличенка зіграє з "Зорею" 16 липня.

Від цього поєдинку дуже залежатиме стратегія трансферної кампанії клубу.