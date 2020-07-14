Гамільтон розкритикував "Феррарі" за недостатню боротьбу з расизмом

Британець привів в приклад "Мерседес" і "Ред Булл".

Гамільтон розкритикував "Феррарі" за недостатню боротьбу з расизмом
Льюїс Гамільтон
Фото: racefans.net

6-разовий чемпіон Формули-1, пілот "Мерседес" Льюїс Гамільтон піддав критиці деякі команди Формули-1, зокрема - "Феррарі" за недостатню, на думку британця, боротьбу з расизмом.

"Мені здається, в результаті Формула-1 зробила крок вперед, проте вони можуть зробити набагато більше. Я говорив під час відеоконференції, що, коли Ф-1 вийшла вперед і заявила, що вона проти расизму, в "Мерседес" зробили точно так же.

Ми бачили, як механіки з "Ред Булла" схиляють коліна і, мені здається, це прекрасно. Однак якщо поглянути, наприклад, на "Феррарі", в якій зайняті тисячі людей, я не чув нічого про те, чи вважають вони себе відповідальними за те, що відбувається і чи збираються вони щось робити для свого майбутнього", - цитує Льюїса RaceFans.

"Нам потрібно, щоб ФІА (Міжнародна федерація автоспорту, - прим. LB.ua) і Формула-1 вели за собою більш активно і говорили командам про те, що потрібно згуртуватися. Багато людей не знають, в чому проблема. Багато її просто заперечують", - журиться 6-разовий чемпіон світу.

"В цьому і криється причина, чому я зібрав спеціальну комісію. У кожного свої думки, проте я хочу знайти суть. Наша мета - викорінити проблему ", - підсумував Гамільтон.

У минулий уїк-енд Гамільтон став переможцем Гран-Прі Штирії, яка стала другим етапом Формули-1 в сезоні-2020.

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