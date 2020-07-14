Бійця ММА дискваліфікували за вбивчий удар коліном в голову

Шон Уест завдав заборонений удар.

Бійця ММА дискваліфікували за вбивчий удар коліном в голову
Фото: YouTube

В американському Су-Фолсі (штат Південна Дакота) пройшов турнір зі змішаних єдиноборств під назвою Legacy Fighting Alliance 84.

Особливе зацікавлення викликав поєдинок американських бійців - Шона Уеста і Бостона Салмона.

29-річний Салмон з кумедним прізвиськом "Бум-Бум" проводив перший бій після свого звільнення з UFC, де програв обидва свої поєдинки.

Нещасливо склався для Бостона і поєдинок проти 30-річного мандрівного з однієї організації в іншу Шона.

У другому раунді Уест нокаутував Салмона, який вважався фаворитом, а потім ударом коліном в голову добив суперника.

Бостон виявився в глибокому нокауті (потім був доставлений в клініку).

Devastating illegal knee results in a DQ. #LFA84 pic.twitter.com/3e31byKzUV

— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) July 11, 2020

Його опонент вже почав святкувати перемогу, але судді несподівано для Уеста дискваліфікували його за нелегальний удар.

За правилами ММА, не можна бити ногою в голову супротивника, якщо той перебуває в партері.

Відзначимо, такий прийом був допустим ще в боях старої школи.

Додамо, що за такий серйозний проступок Уесту може загрожувати навіть тривала дискваліфікація.

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