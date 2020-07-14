Бійця ММА дискваліфікували за вбивчий удар коліном в голову
Шон Уест завдав заборонений удар.
В американському Су-Фолсі (штат Південна Дакота) пройшов турнір зі змішаних єдиноборств під назвою Legacy Fighting Alliance 84.
Особливе зацікавлення викликав поєдинок американських бійців - Шона Уеста і Бостона Салмона.
29-річний Салмон з кумедним прізвиськом "Бум-Бум" проводив перший бій після свого звільнення з UFC, де програв обидва свої поєдинки.
Нещасливо склався для Бостона і поєдинок проти 30-річного мандрівного з однієї організації в іншу Шона.
У другому раунді Уест нокаутував Салмона, який вважався фаворитом, а потім ударом коліном в голову добив суперника.
Бостон виявився в глибокому нокауті (потім був доставлений в клініку).
Devastating illegal knee results in a DQ.— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass)
#LFA84 pic.twitter.com/3e31byKzUV July 11, 2020
Його опонент вже почав святкувати перемогу, але судді несподівано для Уеста дискваліфікували його за нелегальний удар.
За правилами ММА, не можна бити ногою в голову супротивника, якщо той перебуває в партері.
Відзначимо, такий прийом був допустим ще в боях старої школи.
Додамо, що за такий серйозний проступок Уесту може загрожувати навіть тривала дискваліфікація.