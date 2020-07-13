Садовий назвав ситуацію з "Карпатами" "серйозним ляпасом для львів'ян". Футбол

Голова Львова висловив готовність стати посередником в переговорах співвласників клубу.

Садовий назвав ситуацію з
Андрій Садовий
Фото: скріншот

Голова Львова Андрій Садовий висловився про ситуацію з позбавленням "Карпат" професійного статусу, виключенням команди з Української Прем'єр-ліги і заявив, що готовий стати посередником в переговорах співвласників клубу.

"Для мене це шок. Я до кінця не можу повірити, що це можливо. Коли я зустрічався з новим співвласником клубу Олегом Смалійчуком, він мав дуже оптимістичні наміри вирішити всі проблеми, щоб команда далі продовжувала гру.

Цей фінт, коли команда не поїхала на два гри в Маріуполь, і швидке виключення. Можливо, це рішення ще можна переглянути. Тому що для львів'ян це ляпас, дуже серйозна", - заявив Садовий в інтерв'ю "Великому футболу".

"Карпати" мають двох співвласників, 50 на 50. Тому вони повинні сідати за один стіл і знаходити взаєморозуміння. У разі чого я готовий свій кабінет надати, будь ласка, збирайтеся тут. Але повинна бути готовність однієї й іншої сторони. Ми будемо збиратися разом з главою обласної ради, обласної держадміністрації, намагатися запрошувати цих співвласників. Друзі мої, ну не можна так поступати", - підсумував голова Львова.

Інтерв'ю Садового - з 45:00.

 

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