Формула-1 може провести третю поспіль гонку в Шпільберзі: Гран-Прі Угорщини під загрозою зриву через карантин

Організаторам доведеться вигадати нову назву етапу.

Формула-1 може провести третю поспіль гонку в Шпільберзі: Гран-Прі Угорщини під загрозою зриву через карантин
"Ред Булл Ринг"
Фото: AFP

Напередодні в австрійському Шпільберзі на автодромі "Ред Булл" пройшов другий етап чемпіонату світу в класі машин Формула-1.

Гонка закінчилася золотим дублем команди "Мерседес".

Наступний етап - Гран-Прі Угорщини повинен початися вже через п'ять днів.

Однак гонка на "Хунгарорінге" виявилася під загрозою зриву через жорстких умов карантину в країні.

Глава Асоціації гонщиків Формули-1 Алекс Вюрц повідомив, що, якщо етап на автодромі Hungaroring буде скасований, то є ймовірність, що в Штирії проведуть ще одну, третю за два тижні, гонку.

"Чейз Кері (виконавчий директор Formula One Group, - прим. LB.ua) попросив мене дізнатися, що думають пілоти про можливість третій гонці на "Ред Булл Ринг". Сказав йому, якщо це єдина відповідна траса для гонок, ми зможемо тут провести хоч десять етапів. Так що, можливо, ми швидко відреагуємо. Все необхідне обладнання вже тут. Подивимося, що станеться в наступну добу. Можливо, ми повернемося на "Ред Булл Ринг" через тиждень", - цитує інтерв'ю колишнього австрійського гонщика газеті Osterreich видання GrandPX.

Відзначимо, що в перший раз етап в Австрії мав традиційну назву - Гран-Прі Австрії.

Вдруге організатори придумали назву Гран-Прі Штирії.

Втретє організаторам доведеться неабияк поламати голову над новою назвою.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
У фіналі Кубка України знову працюватиме жіноча бригада суддів. ФутболУ фіналі Кубка України знову працюватиме жіноча бригада суддів. Футбол
Відбулося жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги чемпіонів-2019/20Відбулося жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги чемпіонів-2019/20
Другий співвласник "Карпат" може звернутися до суду через передачу 50% прав на клуб Смалійчуку, - ЗМІДругий співвласник "Карпат" може звернутися до суду через передачу 50% прав на клуб Смалійчуку, - ЗМІ
Клуб НХЛ відмовився змінювати назву і логотип, незважаючи на громадську думкуКлуб НХЛ відмовився змінювати назву і логотип, незважаючи на громадську думку
Чемпіонат світу з мініфутболу в Києві перенесеноЧемпіонат світу з мініфутболу в Києві перенесено
Блок рекламы


Похожие новости
Другий співвласник "Карпат" може звернутися до суду через передачу 50% прав на клуб Смалійчуку, - ЗМІДругий співвласник "Карпат" може звернутися до суду через передачу 50% прав на клуб Смалійчуку, - ЗМІ
Следующий сезон может стать последним для Месси в "Барселоне": Лео свернул переговоры по новому контрактуСледующий сезон может стать последним для Месси в "Барселоне": Лео свернул переговоры по новому контракту
Формула-1 предложила своим фанам уникальные сувениры с действующих этапов Гран-ПриФормула-1 предложила своим фанам уникальные сувениры с действующих этапов Гран-При
МОЗ не собирается брать ответственность за смерть участницы ультрамарафона, проведенного в условиях карантинаМОЗ не собирается брать ответственность за смерть участницы ультрамарафона, проведенного в условиях карантина
Ребров прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Фенербахче". ФутболРебров прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Фенербахче". Футбол
Формула-1 может лишится Гран-При РоSSии, заменив этапом в ПортугалииФормула-1 может лишится Гран-При РоSSии, заменив этапом в Португалии
В матче с участием "Барселоны" фанат нарушил правило карантина и выбежал на поле для селфи с Месси. ФутболВ матче с участием "Барселоны" фанат нарушил правило карантина и выбежал на поле для селфи с Месси. Футбол
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерлаУчастница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
USADA оправдало призершу чемпионата мира по боксу, в организм которой запрещенные вещества попали через сексUSADA оправдало призершу чемпионата мира по боксу, в организм которой запрещенные вещества попали через секс
Формула-1 отказалась от проведения еще одного Гран-При в этом сезонеФормула-1 отказалась от проведения еще одного Гран-При в этом сезоне
Последние новости
Подгружаем последние новости