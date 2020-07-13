Формула-1 може провести третю поспіль гонку в Шпільберзі: Гран-Прі Угорщини під загрозою зриву через карантин

Напередодні в австрійському Шпільберзі на автодромі "Ред Булл" пройшов другий етап чемпіонату світу в класі машин Формула-1.

Гонка закінчилася золотим дублем команди "Мерседес".

Наступний етап - Гран-Прі Угорщини повинен початися вже через п'ять днів.

Однак гонка на "Хунгарорінге" виявилася під загрозою зриву через жорстких умов карантину в країні.

Глава Асоціації гонщиків Формули-1 Алекс Вюрц повідомив, що, якщо етап на автодромі Hungaroring буде скасований, то є ймовірність, що в Штирії проведуть ще одну, третю за два тижні, гонку.

"Чейз Кері (виконавчий директор Formula One Group, - прим. LB.ua) попросив мене дізнатися, що думають пілоти про можливість третій гонці на "Ред Булл Ринг". Сказав йому, якщо це єдина відповідна траса для гонок, ми зможемо тут провести хоч десять етапів. Так що, можливо, ми швидко відреагуємо. Все необхідне обладнання вже тут. Подивимося, що станеться в наступну добу. Можливо, ми повернемося на "Ред Булл Ринг" через тиждень", - цитує інтерв'ю колишнього австрійського гонщика газеті Osterreich видання GrandPX.

Відзначимо, що в перший раз етап в Австрії мав традиційну назву - Гран-Прі Австрії.

Вдруге організатори придумали назву Гран-Прі Штирії.

Втретє організаторам доведеться неабияк поламати голову над новою назвою.