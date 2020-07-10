Лідер Першої ліги "Агробізнес" відмовляється виходити в Прем'єр-лігу. Футбол

У клубу інфраструктурні труднощі.

Лідер Першої ліги
"Агробізнес"
Фото: fcab.com.ua

Команда "Агробізнес" лідирує в Першій лізі, проте клуб не подавав документів на атестацію і не збирається брати участь в Українській прем'єр-лізі сезону 2021/21, навіть якщо фінішує в топ-3.

Президент "Агробізнесу" Олег Собуцький розповів, що у Волочиську не готовий стадіон, а грати в інших містах команда не збирається.

"Ми і не будемо подаватися на атестацію, тому що в нас не готовий стадіон у Волочиську. Ми зараз тільки робимо проєкти, тому, дай боже, будемо подаватися на наступний рік. А цього року не плануємо.

Футболісти з розумінням до цього ставляться, адже на старті сезону ми пояснили їм про неготовність клубу до УПЛ", - цитує Собуцького sport.ua.

Додамо, що "Агробізнес" набрав 46 очок, однак щільність у таблиці така, що "Рух", який іде шостим, відстає на 6 очок з грою в запасі.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
У фіналі Кубка України знову працюватиме жіноча бригада суддів. ФутболУ фіналі Кубка України знову працюватиме жіноча бригада суддів. Футбол
В запорожском "Металлурге" зафиксировали вспышку коронавируса. ФутболВ запорожском "Металлурге" зафиксировали вспышку коронавируса. Футбол
Другий співвласник "Карпат" може звернутися до суду через передачу 50% прав на клуб Смалійчуку, - ЗМІДругий співвласник "Карпат" може звернутися до суду через передачу 50% прав на клуб Смалійчуку, - ЗМІ
Легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Трошкин скончалсяЛегендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Трошкин скончался
"Зоря" звинуватила суддів в упередженості та знущанні над клубом. Футбол"Зоря" звинуватила суддів в упередженості та знущанні над клубом. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Відбулося жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги чемпіонів-2019/20Відбулося жеребкування чвертьфіналів і півфіналів Ліги чемпіонів-2019/20
Чемпіонат світу з мініфутболу в Києві перенесеноЧемпіонат світу з мініфутболу в Києві перенесено
Офіційно: "Карпати" виключені з Української Прем\'єр-ліги. ФутболОфіційно: "Карпати" виключені з Української Прем\'єр-ліги. Футбол
"Десна" вперше в своїй клубній історії гарантувала собі участь в єврокубках. Футбол"Десна" вперше в своїй клубній історії гарантувала собі участь в єврокубках. Футбол
Клуб Першої ліги оголосив про 13 випадків зараження на коронавірус у футболістівКлуб Першої ліги оголосив про 13 випадків зараження на коронавірус у футболістів
У фіналі Кубка України знову працюватиме жіноча бригада суддів. ФутболУ фіналі Кубка України знову працюватиме жіноча бригада суддів. Футбол
"Зоря" звинуватила суддів в упередженості та знущанні над клубом. Футбол"Зоря" звинуватила суддів в упередженості та знущанні над клубом. Футбол
Американський футболіст підписав найбільший контракт в історії спортуАмериканський футболіст підписав найбільший контракт в історії спорту
Легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Трошкин скончалсяЛегендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Трошкин скончался
В запорожском "Металлурге" зафиксировали вспышку коронавируса. ФутболВ запорожском "Металлурге" зафиксировали вспышку коронавируса. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости