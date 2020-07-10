Новий власник "Карпат" заявив, що не збирається фінансувати клуб

Олег Смалійчук вважає, що клуб повинен заробляти сам.

Новий власник "Карпат" заявив, що не збирається фінансувати клуб
Олег Смалійчук
Фото: ua.tribuna.com

Новий співвласник львівських "Карпат" Олег Смалійчук висловив переконання, що клуб повинен сам вміти заробляти гроші для свого успішного функціонування.

"Не хочу ні фінансувати сам, ні щоб фінансували партнери. Флорентіно Перес (президент "Реала", - прим. LB.ua) також не фінансує "Реал". Жоден солідний європейський клуб не фінансується з царського столу. Всі вони заробляють на себе самі, завдяки вірним уболівальникам, дозволеним комерційним і маркетинговим процесам", - цитує бізнесмена "Трибуна".

При цьому Смалійчук вважає, що клуб не повинен займатися жебрацтвом.

"Гроші потрібно вміти заробляти, а не випрошувати. Клуб може і повинен заробляти сам на себе, мною доведено", - переконаний Смалійчук.

Нагадаємо, "Карпати" виключені з розіграшу Української Прем'єр-ліги через відсутність фінансування.

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