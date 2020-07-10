Чемпіонат світу з мініфутболу в Києві перенесено

Мундіаль мав пройти цього року.

Чемпіонат світу з мініфутболу в Києві перенесено
Фото: facebook.com

Чемпіонат світу з мініфутболу, який мав пройти цього року в Києві, перенесено на 2022 рік, повідомляє Sportarena.

Рішення про перенесення прийняв Виконавчий комітет Міжнародної федерації мініфутболу. Причина - пандемія COVID-19.

При цьому Чемпіонат світу U-23 і чемпіонат світу серед жінок, які також мали відбутися в столиці України, попередньо перенесені на 2021 рік.

Остаточне рішення про два зазначені турніри ухвалять цієї осені, з огляду на ситуацію з COVID-19.

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