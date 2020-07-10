Новостей.COM ⇒
2020-07-10
Чемпіонат світу з мініфутболу в Києві перенесено
Мундіаль мав пройти цього року.
Фото: facebook.com
Чемпіонат світу з мініфутболу, який мав пройти цього року в Києві, перенесено на 2022 рік, повідомляє Sportarena.
Рішення про перенесення прийняв Виконавчий комітет Міжнародної федерації мініфутболу. Причина - пандемія COVID-19.
При цьому Чемпіонат світу U-23 і чемпіонат світу серед жінок, які також мали відбутися в столиці України, попередньо перенесені на 2021 рік.
Остаточне рішення про два зазначені турніри ухвалять цієї осені, з огляду на ситуацію з COVID-19.