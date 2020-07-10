Клуб НХЛ відмовився змінювати назву і логотип, незважаючи на громадську думку

Клуб заявив, що його лого і назва покликані увічнити спадщину вождя Black Hawk.

Клуб НХЛ відмовився змінювати назву і логотип, незважаючи на громадську думку
Лого "Чикаго Блекхокс"
Фото: nbcchicago.com

6-разовий переможець Кубка Стенлі - "Чикаго Блекхокс" офіційно оголосив, що не збирається змінювати свою назву і логотип, на якому зображений індіанець в зв'язку з останніми актуальними подіями в США, що стосуються політкоректності і утисків на расовому ґрунті, повідомляє nbcchicago.com.

На тлі рішень, прийнятих декількома професійними спортивними командами для переоцінки, зокрема використання ними зображень корінних американців, "Блекхокс" підтримують свій логотип і назву команди.

У своїй заяві клуб з Іллінойсу зазначив, що свою назву клуб отримав в 1926 році на честь 86-ї сухопутної дивізії військ США "Блекхок", де служив його засновник Фредерік Маклафлін під час Першої світової війни.

Сам Блекхок в 30-х роках XIX століття був лідером індіанського племені Саук.

Раніше про готовність змінити логотип заявили клуби Національної футбольної ліги "Вашингтон Редскінс" ("червоношкірі") і "Клівленд Індіенс" ("індіанці").

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