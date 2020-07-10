Президент Грузії засудила гравця національної збірної за перехід у російський клуб
Вчинок гравця засудили і вболівальники.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі розкритикувала форварда національної збірної з баскетболу Торніке Шенгелію за перехід в московський ЦСКА.
Досить різко вона висловилася на своїй сторінці у Facebook.
"Для мене як президента Грузії сумне і неприйнятне рішення капітана баскетбольної збірної Грузії про перехід у московський ЦСКА", - написала 5-й президент Грузії.
Крім глави держави, перехід гравця засудили і вболівальники в Грузії, але знайшлися й ті, хто закликає розділяти політику і спорт.
Раніше стало відомо, що 28-річний Шенгелія підписав контракт із ЦСКА на три роки.
У минулому сезоні Євроліги Шенгелія виступав за іспанську "Басконію".
Нападник відіграв 20 матчів, набираючи в середньому 11,4 очка, збираючи 4,3 підбирання і здійснюючи 1,6 передачі.
Додамо, що він також грав у НБА, де захищав кольори "Бруклін Нетс".