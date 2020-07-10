Офіційно: "Карпати" виключені з Української Прем\'єр-ліги. Футбол

Львівський клуб покинув елітній дивізіон українського футболу.

Офіційно: "Карпати" виключені з Української Прем'єр-ліги
ФК Карпати Львiв
Фото: ФК Карпати

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) виключив "Карпати" з Української Прем'єр-ліги, повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Львівський клуб дискваліфікований за неявку на два поспіль матчі проти "Маріуполя" (24-й і 29-й тури), один з яких переносився. В обох матчах "зелено-білим" зараховані технічні поразки.

У матчах, що залишилися за участю "Карпат" в чемпіонаті суперникам будуть зараховані технічні перемоги.

Що стосується можливої втрати професійного статусу львівським клубом, то про це в документі нічого не сказано.

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