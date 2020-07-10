"Десна" вперше в своїй клубній історії гарантувала собі участь в єврокубках. Футбол

Чернігівці напевно вболівали в фіналі Кубка України за "Динамо".

"Десна" вперше в своїй клубній історії гарантувала собі участь в єврокубках
"Десна"
Фото: isport.ua

Напередодні за північ завершився один з найдраматичніших фіналів в історії Кубка України.

Динамівці Києва лише в серії пенальті зуміли зломити опір полтавської "Ворскли" (1:1, по пен. 8:7).

12-а перемога "Динамо" в фіналі Кубка України означає, що чернігівська "Десна", яка лише другий рік виступає в еліті вітчизняного футболу, вперше в своїй клубній історії завоювала путівку в єврокубки.

Підопічні Олександра Рябоконя в даний час займають другий рядок в турнірній таблиці верхньої групи Української Прем'єр-ліги, ведучи боротьбу з "Динамо" і "Зорею" за місце в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Але точно відомо, що "Десна" не опуститися нижче четвертого місця.

Але навіть четверте місце, завдяки тому, що Кубок не виграла "Ворскла" - команда з нижньої шістки, гарантує чернігівцям місце в кваліфікації Ліги Європи.

В якому турнірі, і з якої стадії стартує "Десна" - вирішиться в останніх турах чемпіонату.

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