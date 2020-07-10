Об\'єднавчий бій між Ломаченко і Лопесом зрушать ще на півмісяця

Промоутер чемпіона світу за версіями WBC Franchise, WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка (14-1, 10 КО) Боб Арум повідомив, що об'єднувальний бій українця проти володаря титулу IBF Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) знову зрушений.

За його словами, тепер базова дата поєдинку - 3 жовтня.

"Бій Ломаченка і Лопеса, який ми планували на 19 вересня, тепер пройде в форматі pay-per-view, а це означає нову робочу дату зустрічі - 3 жовтня", - цитує Арума BoxingScene.

"Прямо зараз в Неваді відбувається сплеск коронавируса, тому ми не можемо щось планувати навіть при обмеженій кількості глядачів. У нас є час, і я сподіваюся, що бій відвідають 2000, може, 2500 чоловік", - зазначив промоутер.

Раніше Арум заявляв, що веде переговори з клубом "Лас-Вегас Рейдерс", у якого є новий прекрасний стадіон вартістю 1,8 млрд дол.