Клуб Першої ліги оголосив про 13 випадків зараження на коронавірус у футболістів

У запорізькому "Металурзі" спалах пандемії.

Клуб Першої ліги оголосив про 13 випадків зараження на коронавірус у футболістів
Максим Лупашко
Фото: isport.ua

У запорізькому "Металурзі" кількість футболістів, у яких було виявлено підозру на COVID-19, збільшилася до тринадцяти.

Раніше повідомлялося, що сім гравців "Металурга" здали позитивний аналіз на коронавірус.

"У 13 футболістів команди виявився позитивний тест на коронавірус. Вони зараз знаходяться на самоізоляції, частина з них знаходиться в лікарнях", - цитує директора "Металурга" Максима Лупашко isport.ua.

"Деякі футболісти - приїжджі і живуть в гуртожитках, а ми діємо відповідно до медичного протоколу - 14 днів самоізоляції для всіх і спостереження лікарів для заражених. Через декілька днів відбудуться додаткові тести, але поки новини невтішні", - зазначив Лупашко.

Через те, що "Металург" ділить базу з луганською "Зорею", могла бути ймовірність зараження й гравців луганчан.

"На щастя, ми з "Зорею" не перетинаємось на базі. У нас різні роздягальні, поля. Контакту не було навіть непрямого, за часом наші тренування розведені", - заспокоїв фанів "Зорі" директор запорізького клубу.

"Металург" в турнірній таблиці Першої ліги йде на передостанньому місці, відстаючи від рятівного 14-го місця на 6 очок.

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