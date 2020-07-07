Другий співвласник "Карпат" може звернутися до суду через передачу 50% прав на клуб Смалійчуку, - ЗМІ

Так вважає журналіст Ігор Циганик.

Представники другого співвласника "Карпат" вважають, що передача 50 відсотків прав на львівський клуб від минулого власника Петра Димінського до Олега Смалійчука пройшла не зовсім коректно юридично, повідомляє журналіст Ігор Циганик в своїй програмі "Циганик LIVE".

За умовами договору між почесним президентом "зелено-білих" Димінським і другим співвласником, першим, хто мав право викуповувати права на "Карпати", був якраз другий інвестор. Якщо йому не було зроблено пропозицію про викуп прав, то він може звернутися до суду.

Нагадаємо, що засновниками "Карпат" є дві компанії: "Крісан Холдінгс" ЛТД та "Менді Лімітед".

Остання донедавна належала Димінському. Зараз ця частка переписана на колишнього віце-президента клубу Смалійчука.

Компанія "Крісан Холдінгс" ЛТД, формально записана на громадянку Кіпру Катю Парпі. Реальний кінцевий бенефіціар компанії невідомий, проте неофіційно мову ведуть про бізнесмена Ігоря Коломойського.

Нагадуємо, виконавчий директор УПЛ Євген Дикий підтвердив, що "Карпати" не дограють нинішній сезон Favbet Ліги через проблеми з фінансами.

Додамо, що "Карпатам" відмовили у видачі атестата, необхідного для участі в наступному сезоні Favbet Ліги, зважаючи на наявність боргу.

Львівський клуб не зміг зіграти у двох виїзних матчах чемпіонату проти "Маріуполя" (1 липня в рамках 24-го туру та 5 липня в рамках 29-го туру).

При цьому керівництво "зелено-білих" підтвердило, що через фінансові проблеми клуб не зможе дограти сезон, але при цьому виключає варіант з банкрутством. "Леви" мають намір почати наступний сезон у Першій лізі.