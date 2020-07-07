"Зоря" звинуватила суддів в упередженості та знущанні над клубом. Футбол

Луганська "Зоря" вважає, що вона не дорахувалася не менше 10 очок через свавілля суддівського корпусу.

Зокрема, в рамках 29-го туру чемпіонату України луганчани втратили очки у зустрічі проти "Олександрії" (2:2).

Поєдинок запам'ятався неоднозначними рішеннями головного арбітра Катерини Монзуль. Її звинувачують в тому, що вона не побачила офсайд у гравця "Олександрії" Шастала в епізоді з призначеним на ньому пенальті у другому таймі.

Після поєдинку прес-служба "Зорі" на офіційному сайті вибухнула критикою на погане суддівство.

"Останнім часом склалася тенденція того, що футбольний клуб "Зоря" страждає від неякісного арбітражу та упередженого ставлення з боку суддівського корпусу.

Простежується дана тематика далеко ні в одній зустрічі. Загострення пристрастей та боротьба за друге місце дають про себе знати. В першу чергу, в ставленні до одного з найстаріших клубів країни з боку арбітрів. І сьогодні на цій темі потрібно зупинитися детально, а не мовчати ".

Крім поєдинку з "Олександрією", прес-служба згадала поєдинки проти київського "Динамо", "Десни" та тих же "олександрійців" в матчі 24-го туру.

На думку "Зорі", якби не "суддівське свавілля", то команда вже давно вирішила б усі питання в боротьбі за "срібло".

Також луганський клуб поскаржився, що в Україні так і не навчилися користуватися VAR.