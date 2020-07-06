Паризький марафон перенесли вдруге

Раніше через коронавірус скасували Бостонський, Римський, Дублінський, Берлінський і Нью-Йоркський марафони

Паризький марафон перенесли вдруге
Фото: Нью-Йорк Таймс

Організатори Паризького марафону повідомили про перенесення забігу через пандемію коронавірусу, повідомляє "Спорт-Експрес".

Марафон перенесено на 15 листопада. Спочатку забіг мав пройти 5 квітня, а тоді його перенесли на 18 жовтня.

Раніше через коронавірус скасували Бостонський, Римський, Дублінський, Берлінський і Нью-Йоркський марафони.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Экс-спортивный директор "Металлиста" основал в Харькове ФК "Металл". ФутболЭкс-спортивный директор "Металлиста" основал в Харькове ФК "Металл". Футбол
Руни преобразил "Дерби", подняв команду с 17-го места вплотную к плей-офф ЧемпионшипаРуни преобразил "Дерби", подняв команду с 17-го места вплотную к плей-офф Чемпионшипа
Садовый отреагировал на финансовые проблемы "Карпат". ФутболСадовый отреагировал на финансовые проблемы "Карпат". Футбол
Баскетбольные фаны определили лучший данк десятилетия по версии ФИБА: до четвертьфинала добрался и украинецБаскетбольные фаны определили лучший данк десятилетия по версии ФИБА: до четвертьфинала добрался и украинец
Легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Трошкин скончалсяЛегендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Трошкин скончался
Блок рекламы


Похожие новости
Один из крупнейших в мире марафонов отменен из-за коронавирусаОдин из крупнейших в мире марафонов отменен из-за коронавируса
МОЗ не собирается брать ответственность за смерть участницы ультрамарафона, проведенного в условиях карантинаМОЗ не собирается брать ответственность за смерть участницы ультрамарафона, проведенного в условиях карантина
Участница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерлаУчастница ультрамарафона в Одесской области, которую нашли через 8 часов, умерла
В Одесской области восемь часов искали женщину, пропавшую во время марафонаВ Одесской области восемь часов искали женщину, пропавшую во время марафона
В Бостоне впервые за 124 лет отменили марафонВ Бостоне впервые за 124 лет отменили марафон
Финал Кубка Украины по футболу перенесли из Тернополя во ЛьвовФинал Кубка Украины по футболу перенесли из Тернополя во Львов
Норвежский лыжник увеличил марафонский рекорд в беспрерывном забеге до 528 кмНорвежский лыжник увеличил марафонский рекорд в беспрерывном забеге до 528 км
Киевский полумарафон отложили из-за коронавирусаКиевский полумарафон отложили из-за коронавируса
Чемпионат мира по настольному теннису перенесли из-за коронавирусаЧемпионат мира по настольному теннису перенесли из-за коронавируса
Статусный марафон отменили из-за коронавирусаСтатусный марафон отменили из-за коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости