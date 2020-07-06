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2020-07-06
Паризький марафон перенесли вдруге
Раніше через коронавірус скасували Бостонський, Римський, Дублінський, Берлінський і Нью-Йоркський марафони
Фото: Нью-Йорк Таймс
Організатори Паризького марафону повідомили про перенесення забігу через пандемію коронавірусу, повідомляє "Спорт-Експрес".
Марафон перенесено на 15 листопада. Спочатку забіг мав пройти 5 квітня, а тоді його перенесли на 18 жовтня.
Раніше через коронавірус скасували Бостонський, Римський, Дублінський, Берлінський і Нью-Йоркський марафони.