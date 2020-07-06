Паризький марафон перенесли вдруге

Раніше через коронавірус скасували Бостонський, Римський, Дублінський, Берлінський і Нью-Йоркський марафони

Організатори Паризького марафону повідомили про перенесення забігу через пандемію коронавірусу, повідомляє "Спорт-Експрес".

Марафон перенесено на 15 листопада. Спочатку забіг мав пройти 5 квітня, а тоді його перенесли на 18 жовтня.

Раніше через коронавірус скасували Бостонський, Римський, Дублінський, Берлінський і Нью-Йоркський марафони.