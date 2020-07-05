Легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Трошкин скончался
Ему было 72 года.
5 июля в возрасте 72 лет умер легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Трошкин.
Об этом сообщается на странице сборной Украины среди ветеранов в facebook.
"Сегодня на 73 году не стало выдающегося украинского футболиста, многолетнего игрока ФК "Динамо" Киев и сборной СССР Владимира Николаевича Трошкина", - говорится в сообщении.
Трошкин - многократный чемпион и обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА, вице-чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр.
Игравший на позициях защитника и полузащитника, Трошкин провел в составе "Динамо" 8 лет (1969-1977). С "бело-синими" он четырежды выигрывал чемпионат СССР и один раз побеждал в национальном кубке.
В 1975 году "Динамо" с Трошкиным в составе выиграло первые трофеи на европейском уровне - Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. Всего в составе киевской команды легендарный футболист провел 205 матчей и забил 21 мяч.
Кроме "Динамо", Трошкин выступал за киевский СКА и "Днепр". На его счету также 31 матч и один гол за сборную СССР, в составе которой он в 1972 году дошел до финала чемпионата Европы (проиграли Германии 0:3), а в 1976 стал бронзовым призером Олимпиады в Монреале.
После завершения карьеры футболиста Трошкин работал тренером в киевском СКА, ровенском Авангарде и молодежной сборной Украины.