Легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Трошкин скончался

Ему было 72 года.

5 июля в возрасте 72 лет умер легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Трошкин.

Об этом сообщается на странице сборной Украины среди ветеранов в facebook.

"Сегодня на 73 году не стало выдающегося украинского футболиста, многолетнего игрока ФК "Динамо" Киев и сборной СССР Владимира Николаевича Трошкина", - говорится в сообщении.

Трошкин - многократный чемпион и обладатель Кубка СССР , обладатель Кубка кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА , вице-чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр.

Игравший на позициях защитника и полузащитника, Трошкин провел в составе "Динамо" 8 лет (1969-1977). С "бело-синими" он четырежды выигрывал чемпионат СССР и один раз побеждал в национальном кубке.

В 1975 году "Динамо" с Трошкиным в составе выиграло первые трофеи на европейском уровне - Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА . Всего в составе киевской команды легендарный футболист провел 205 матчей и забил 21 мяч.

Кроме "Динамо", Трошкин выступал за киевский СКА и "Днепр". На его счету также 31 матч и один гол за сборную СССР , в составе которой он в 1972 году дошел до финала чемпионата Европы (проиграли Германии 0:3), а в 1976 стал бронзовым призером Олимпиады в Монреале.

После завершения карьеры футболиста Трошкин работал тренером в киевском СКА, ровенском Авангарде и молодежной сборной Украины.