Миланский "Интер" осуществил первый громкий трансфер летней кампании. Футбол

Nerazzurri купили Ашрафа Хакими.

Ашраф Хакими
Фото: Интер
Ашраф Хакими

Миланский "Интер" на официальном сайте объявил о подписании принадлежащего "Реалу" правого защитника Ашрафа Хакими.

21-летний марокано-испанский футболист подписал с Nerazzurri 5-летний контракт.

По сведениям испанских СМИ, Ашраф обошелся клубу с "Сан-Сиро" в 40 млн евро. Также предусмотрены бонусы в зависимости от выступлений игрока.

Хакими в двух последних сезонах играл за дортмуднскую "Боруссию" на правах аренды, и за это время зарекомендовал себя одним из лучших крайних защитников Бундеслиги.

За "шмелей" Хакими провел 73 матча, забив 12 мячей и отдав 17 передач. В этом сезоне игрок отметился 9 голами и 10 ассистами.

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