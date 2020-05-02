Майк Тайсон признался, что избил семь проституток под кокаином

Случай из жизни, который не украшает знаменитого боксера.

Майк Тайсон признался, что избил семь проституток под кокаином
Майк Тайсон
Фото: the sun

Легендарный боксер, бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелой весовой категории Майк Тайсон рассказал, до чего может довести употребление наркотиков. Спортсмен вспомнил случай из жизни, когда он настолько не контролировал себя, что избил 7 женщин.

"Я лежал на кровати в гостинице. Всегда старался сделать так, чтобы не оставаться одному. Рядом должна быть или проститутка, или собака.

Лежу в номере, со мной 7 женщин, морфин, кокаин, таблетки для потенции, марихуана, коньяк. Низшая точка в моей жизни. Меня накрыла паранойя, я думал, что эти женщины хотят меня ограбить.

Я начал избивать их. Всё было как в темноте, но у меня была цель. Я больше не хотел отдавать им ни частички своей души. Таков дьявол, и он тогда победил.

Я выгнал всех. Лежал, не закрывая глаз, весь в поту. Очень рад, что выжил. С тех пор не употребляю кокаин", - цитирует Тайсона The Sun.

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