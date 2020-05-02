Стали известны гонорары судей в Украинской Премьер-лиге

Сергей Шебек поделился информацией.

Стали известны гонорары судей в Украинской Премьер-лиге
Фото: UA-Football

Бывший авторитетный украинский арбитр Сергей Шебек рассказал о зарплатах среди арбитров в Украине.

"За один матч элитного дивизиона украинский судья получает до 12 тыс. гривен плюс 3 тыс. на транспортные расходы. Ассистенты главных судей зарабатывают вдвое меньше. Это мизер, в Англии рефери зарабатывает две тыс. евро за игру.

Но, в конце концов, если наш арбитр отсудит два матча за месяц даже со многими ошибками, то получит 24 тыс. гривен. Большинство украинцев зарабатывают в месяц в несколько раз меньше", - цитирует Шебека expres.online.

При этом экс-арбитр уверен, что увеличение зарплаты судьям не приведет до более качественного арбитража.

"Но проблема не в деньгах, а в подготовке. Даже если нашим судьям повысят гонорары до 20 или 30 тыс. гривен за игру, эффекта не будет. Если анализировать их работу, то можно сделать вывод, что у них слабые навыки. Пусть прогрессируют и пробиваются на международную арену", - советует Шебек.

"За обслуживание матчей Лиги Европы и Лиги Чемпионов UEFA платит судьям первой категории 2 700 евро, а за четвертьфиналы, полуфиналы и финалы – 3 700 евро. Рефери из элитной группы получают по 5-6 тысяч евро за игру", - отметил бывший арбитр.

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