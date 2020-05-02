Я проиграл в казино $ 100 тысяч за ночь, - экс-игрок "Динамо"

Александр Алиев дал откровенное интервью.

Я проиграл в казино $ 100 тысяч за ночь, - экс-игрок "Динамо"
Александр Алиев
Фото: facebook.com/fcdnipro

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев в интервью каналу "Кент" на YouTube рассказал о своем самом большом проигрыше в казино.

"За раз проиграл в казино $ 100 тысяч. Мы как раз что-то выиграли, были чемпионами. Как раз заработал хорошие деньги за чемпионство, премии у меня были. На что-то я тогда откладывал. Зашел в казино, и что-то пошло не так, хотя я не пил ничего. Потом вышел и помню, что за ночь проиграл "соточку". Это был отпуск.

"Зашел в 7 часов вечера, а вышел в 12 часов дня. Конечно, я расстроился. Потом не спал четверо суток", - откровенно признался Алиев.

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