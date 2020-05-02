Вслед за Беларусью власти еще одной европейской страны разрешили возобновить футбольный сезон

Федеральный совет Швейцарии дал разрешение на возобновление национально футбольного чемпионата с 8 июня без зрителей на трибунах, сообщает Blick.

При этом тренировочные занятия группами до 5 человек разрешат проводить с 11 мая. Вместе с тем, физический контакт на тренировках будет пока запрещен.

Отмечается, что дату возобновления сезона еще не утвердила сама Швейцарская Суперлига. Сезон в национальном первенстве был прерван в марте из-за пандемии коронавируса.

Ранее во Франции и Нидерландах приняли решение досрочно завершить сезон.