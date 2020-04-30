Три боя братьев Кличко вошли в топ-50 за всю историю бокса

Правда, эти поединки украинцев расположились в нижней части рейтинга.

Фото: Укринформ

Три боя с участием братьев Кличко вошли в топ-50 поединков за всю историю бокса по версии сайта TheTopTens, который публикует рейтинги из различных сфер жизни.

При этом только один из этих поединков закончился победой украинского боксера.

Так, на 21-й позиции оказался проигранный Владимиром Кличко бой против британца Энтони Джошуа.

Еще одно британо-украинское противостояние нашло свое отражение на 30-м месте – поединок Виталия Кличко против Леннокса Льюиса, который также завершился не в пользу украинского боксера. Отметим, что по причине тяжелой травмы (сильного рассечения) в перерыве между 6-м и 7-м раундами бой остановили и Льюису присудили победу техническим нокаутом. Этот поединок стал последним в профессиональной карьере Леннокса.

Старший из братьев Кличко встречался еще с одним британцем – Дереком Чисорой. Этот победный для Виталия поединок занял 34-е место.

А возглавил хит-парад "Бой века" между непобедимыми, на тот момент, Джо Фрейзером (26-0, 23 КО) и Мухаммедом Али(31-0, 25 КО), который состоялся в Международный женский день 1971 года в Нью-Йорке и завершился первым поражением Али в его профессиональной карьере – все судьи были единогласны: 9-6, 11-4, 8-6 в пользу Фрейзера.

Топ-10 поединков в истории бокса: