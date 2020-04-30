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2020-04-30
Братья Кличко вошли в топ-10 боксеров-супертяжеловесов за последние полвека
Мухаммед Али – вне конкуренции.
Фото: i.ua
Авторитетным американским порталом CBS Sports составил рейтинг лучших боксеров супертяжелой весовой категории за последние 50 лет.
Нашлось в нем место и для двух легенд отечественного бокса – братьев Кличко.
Старший из братьев замкнул номинацию, а младший – занял 8-ю позицию. Между ними расположился нынешний чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри.
Возглавил список американец Мухаммед Али.
Добавим, что в номинацию попали лишь представители трех стран – США, Великобритании и Украины.
Топ-10 боксеров хэвивейта:
- Мухаммед Али (США)
- Ларри Холмс (США)
- Джордж Форман (США)
- Джо Фрейзер (США)
- Леннокс Льюис (Великобритания)
- Эвандер Холифилд (США)
- Майк Тайсон (США)
- Владимир Кличко (Украина)
- Тайсон Фьюри (Великобритания)
- Виталий Кличко (Украина).
Напомним, три боя братьев Кличко вошли в топ-50 за всю историю бокса.