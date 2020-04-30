Братья Кличко вошли в топ-10 боксеров-супертяжеловесов за последние полвека

Мухаммед Али – вне конкуренции.

Братья Кличко вошли в топ-10 боксеров-супертяжеловесов за последние полвека
Фото: i.ua

Авторитетным американским порталом CBS Sports составил рейтинг лучших боксеров супертяжелой весовой категории за последние 50 лет.

Нашлось в нем место и для двух легенд отечественного бокса – братьев Кличко.

Старший из братьев замкнул номинацию, а младший – занял 8-ю позицию. Между ними расположился нынешний чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри.

Возглавил список американец Мухаммед Али.

Добавим, что в номинацию попали лишь представители трех стран – США, Великобритании и Украины.

Топ-10 боксеров хэвивейта:

  1. Мухаммед Али (США)
  2. Ларри Холмс (США)
  3. Джордж Форман (США)
  4. Джо Фрейзер (США)
  5. Леннокс Льюис (Великобритания)
  6. Эвандер Холифилд (США)
  7. Майк Тайсон (США)
  8. Владимир Кличко (Украина)
  9. Тайсон Фьюри (Великобритания)
  10. Виталий Кличко (Украина).

Напомним, три боя братьев Кличко вошли в топ-50 за всю историю бокса.

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