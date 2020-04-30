Япония может вообще отменить проведение Олимпийских игр в Токио

Такой сценарий возможен, если не будет локализована пандемия коронавируса.

Япония может вообще отменить проведение Олимпийских игр в Токио
Фото: olympic.org

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня заявил, что Олимпийские игры-2020 в Токио не могут состояться в следующем году, если не будет локализована пандемия коронавируса, сообщает Reuters.

Свое высказывание главы правительства сделал на фоне заявления губернатора столицы Японии Юрико Коикэ, которая потребовала от властей продлить чрезвычайное положение в стране.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) и правительство Японии в прошлом месяце отложили Игры до июля 2021 года из-за коронавирусного кризиса.

Однако в связи с тем, что эпидемию все еще не удается локализовать, а эксперты полагают, что до создания вакцины еще далеко, возникли сомнения относительно возможности проведения этого грандиозного мероприятия и в следующем году.

Вторит главе правительства и президент организационного комитета Олимпийских Игр-2020 Ёсиро Мори, который заявил, что еще раз Игры переносить никто не будет, и если они не состоятся в 2021 году, то будут отменены.

"Еще один перенос? Нет, этого не будет. Тогда Игры просто отменим и все. Сейчас Олимпиада перенесена на лето 2021 года, и это финальный срок", - уверяет Мори.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Феррари" пригрозила покинуть Формулу-1 из-за снижения лимита на бюджеты"Феррари" пригрозила покинуть Формулу-1 из-за снижения лимита на бюджеты
Федерация футбола разрешила "Реалу" проводить оставшиеся домашние матчи не на "Сантьяго Бернабеу"Федерация футбола разрешила "Реалу" проводить оставшиеся домашние матчи не на "Сантьяго Бернабеу"
Футболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках при возобновлении сезонаФутболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках при возобновлении сезона
Во время поединка боксеров опрыскивали антисептическими средствами, чтобы обезопасить их от коронавируса.Во время поединка боксеров опрыскивали антисептическими средствами, чтобы обезопасить их от коронавируса.
ПФЛ готова подать в суд на президента "Руха" за некорректные выражения. ФутболПФЛ готова подать в суд на президента "Руха" за некорректные выражения. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Оргкомитет Олимпиады в Токио допускает отмену Игр и в 2021 годуОргкомитет Олимпиады в Токио допускает отмену Игр и в 2021 году
Украинский футбол может потерять легендарный клубУкраинский футбол может потерять легендарный клуб
Олимпиаду могут отменить и в 2021 годуОлимпиаду могут отменить и в 2021 году
Промоутер Усика рассказал, в каком случае Джошуа не сможет отказаться от боя с украинцемПромоутер Усика рассказал, в каком случае Джошуа не сможет отказаться от боя с украинцем
Диаспора из игроков "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед" летом может возрасти вдвоеДиаспора из игроков "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед" летом может возрасти вдвое
Amazon может приобрести права на название стадиона клуба Английской Премьер-Лиги за 250 млн фунтовAmazon может приобрести права на название стадиона клуба Английской Премьер-Лиги за 250 млн фунтов
Отчимом 28-летнего Неймара может стать 23-летний киберспортсмен. ФутболОтчимом 28-летнего Неймара может стать 23-летний киберспортсмен. Футбол
Впервые в истории US Open может пройти при пустых трибунахВпервые в истории US Open может пройти при пустых трибунах
Власти США запретили проведение турнира по смешанным единоборствам UFC 249Власти США запретили проведение турнира по смешанным единоборствам UFC 249
Одиозный турнир по смешанным единоборствам UFC 249 состоится в Калифорнии, несмотря на запрет штата на проведение мероприятийОдиозный турнир по смешанным единоборствам UFC 249 состоится в Калифорнии, несмотря на запрет штата на проведение мероприятий
Последние новости
Подгружаем последние новости