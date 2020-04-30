Самый дорогой футболист Серии А вновь получил положительный результат теста на коронавирус
Четвертый тест Пауло Дибалы дал положительный результат.
Звездный форвард "Ювентуса" Пауло Дибала в третий раз получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает AS.
При этом игрок сборной Аргентины проверялся на Covid-19 уже в четвертый раз за последние полтора месяца - положительными оказались также результаты первого и третьего тестов, а второй показал, что болезни у футболиста нет.
Ранее Дибала заявил, что он и его девушка получили положительные результаты тестирования на коронавирус. Он стал третьим футболистом "Ювентуса", у которого диагностировали заболевание.
Позже футболист заявил, что с ним все в порядке.
Впоследствии аргентинец рассказал, что чувствует себя намного лучше и рассказал о симптомах коронавируса.
Отметим, что в "эру коронавируса" Дибала возглавил рейтинг самых дорогих футболистов итальянской Серии А, по версии популярного портала Transfermarkt. В связи с пандемией и решением прервать на неопределенное время футбольный сезон, портал скорректировал трансферную стоимость игроков.
Стоимость Дибала уменьшилась на 20% и составляет теперь 72 млн евро, что позволяет аргентинцу обойти двух представителей "Интера" - Ромелу Лукаку и Кристиана Эриксена.
Обладатель пяти "Золотых мячей" Криштиану Роналду занимает лишь седьмое место в этом рейтинге.
Топ-10 дорогих футболистов Серии А:
- 1. Пауло Дибала ("Ювентус") -72,0 млн евро
- 2-3. Ромелу Лукаку ("Интер") - 68,0
- 2-3. Кристиан Эриксен ("Интер") - 68,0
- 4. Маттейс де Лигт ("Ювентус") - 67,5
- 5-6. Лаутаро Мартинес ("Интер") - 64,0
- 5-6. С. Милинкович-Савич ("Лацио") - 64,0
- 7. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 60,0
- 8. Калиду Кулибали ("Наполи") - 56,0
- 9. Миралем Пьянич ("Ювентус") - 52,0
- 10. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") - 49,5