Самый дорогой футболист Серии А вновь получил положительный результат теста на коронавирус

Четвертый тест Пауло Дибалы дал положительный результат.

Самый дорогой футболист Серии А вновь получил положительный результат теста на коронавирус
Пауло Дибала
Фото: Goal

Звездный форвард "Ювентуса" Пауло Дибала в третий раз получил положительный результат теста на коронавирус, сообщает AS.

При этом игрок сборной Аргентины проверялся на Covid-19 уже в четвертый раз за последние полтора месяца - положительными оказались также результаты первого и третьего тестов, а второй показал, что болезни у футболиста нет.

Ранее Дибала заявил, что он и его девушка получили положительные результаты тестирования на коронавирус. Он стал третьим футболистом "Ювентуса", у которого диагностировали заболевание.

Позже футболист заявил, что с ним все в порядке.

Впоследствии аргентинец рассказал, что чувствует себя намного лучше и рассказал о симптомах коронавируса.

Отметим, что в "эру коронавируса" Дибала возглавил рейтинг самых дорогих футболистов итальянской Серии А, по версии популярного портала Transfermarkt. В связи с пандемией и решением прервать на неопределенное время футбольный сезон, портал скорректировал трансферную стоимость игроков.

Стоимость Дибала уменьшилась на 20% и составляет теперь 72 млн евро, что позволяет аргентинцу обойти двух представителей "Интера" - Ромелу Лукаку и Кристиана Эриксена.

Обладатель пяти "Золотых мячей" Криштиану Роналду занимает лишь седьмое место в этом рейтинге.

Топ-10 дорогих футболистов Серии А:

  • 1. Пауло Дибала ("Ювентус") -72,0 млн евро
  • 2-3. Ромелу Лукаку ("Интер") - 68,0
  • 2-3. Кристиан Эриксен ("Интер") - 68,0
  • 4. Маттейс де Лигт ("Ювентус") - 67,5
  • 5-6. Лаутаро Мартинес ("Интер") - 64,0
  • 5-6. С. Милинкович-Савич ("Лацио") - 64,0
  • 7. Криштиану Роналду ("Ювентус") - 60,0
  • 8. Калиду Кулибали ("Наполи") - 56,0
  • 9. Миралем Пьянич ("Ювентус") - 52,0
  • 10. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") - 49,5

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