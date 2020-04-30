Испанская Ла Лига раскритиковала решение французских властей завершить футбольный сезон

Хавьер Тебас считает, что игра в футбол не самое опасное мероприятие при коронавирусе.

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что французские власти явно поспешили с принятием решения отменить все спортивные соревнования в стране в сезоне-2019/20, включая национальный чемпионат по футболу, из-за пандемии коронавируса.

"Приходить на фабрику опаснее, чем выступать без зрителей, действуя по протоколам Ла Лиги. Контролируемая и безопасная экономическая деятельность важна для возрождения. В противном случае важные сектора экономики просто исчезнут, в том числе и футбол", - цитирует Тебаса AS.

"До заседания комитета, которое пройдет 27 мая, у нас есть время, чтобы предоставить свои планы. Возобновить сезон можно до конца июня. Франция приняла поспешное решение. В Европе есть и другие страны, кроме Испании , которые собираются играть. Они уже начинают возобновлять мероприятия. Например, Германия", - отметил футбольный функционер.

Сохраняет веру в завершение чемпионата и глава Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес, заявив, что Испания пойдет своим путем.

Фото: AS Луис Рубиалес

"Вопрос о пандемии настолько важен, что настало время проявить максимальную осторожность. Мы будем вместе с нашими властями, какой бы путь они не выбрали, - приводит слова Рубиалеса AS.