"Пари Сен-Жермен" хочет доиграть домашние матчи Лиги Чемпионов вне Франции. Футбол

Руководство парижан не готово отказываться от участия в турнире.

"Пари Сен-Жермен" хочет доиграть домашние матчи Лиги Чемпионов вне Франции
Нассер Аль-Хелаифи
Фото: gbcghanaonline.com.

Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая перед Национальным собранием, объявил об отмене всех спортивных соревнований в стране в сезоне-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

Тем самым, футбольный сезон во Франции можно считать завершенным.

Однако руководство "Пари Сен-Жермен" не собирается жертвовать участием в Лиге Чемпионов, которая должна продолжиться в июле, тем более что парижане уже вышли в четвертьфинал.

В этой связи президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб уважает решение властей, но готов пойти на альтернативные варианты для продолжения участия в турнире.

"Мы с уважением относимся к правительству и их решениям, но желаем продолжать играть в Лиге Чемпионов. Если нельзя будет организовать матчи во Франции, то мы готовы играть в других странах", - цитирует президента парижан Get French Football News.

PSG President Al Khelaifi respects French government decision not to allow Ligue 1 restart, but intends for his club to finish this season's Champions' League regardless:

"If it is not possible to play in France, we will play our matches abroad."https://t.co/KKjF2iLwZc

— Get French Football News (@GFFN) April 28, 2020

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Феррари" пригрозила покинуть Формулу-1 из-за снижения лимита на бюджеты"Феррари" пригрозила покинуть Формулу-1 из-за снижения лимита на бюджеты
Федерация футбола разрешила "Реалу" проводить оставшиеся домашние матчи не на "Сантьяго Бернабеу"Федерация футбола разрешила "Реалу" проводить оставшиеся домашние матчи не на "Сантьяго Бернабеу"
ВОЗ никогда не рекомендовала приостановить футбольные соревнования до конца 2021 года, - УЕФАВОЗ никогда не рекомендовала приостановить футбольные соревнования до конца 2021 года, - УЕФА
В украинском футболе назревает конфликт: УПЛ не принял к рассмотрению заявку "Карпат" по СмалийчукуВ украинском футболе назревает конфликт: УПЛ не принял к рассмотрению заявку "Карпат" по Смалийчуку
Футболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках при возобновлении сезонаФутболистов Бундеслиги могут обязать играть в масках при возобновлении сезона
Блок рекламы


Похожие новости
Чемпионат Франции по футболу не будет доигранЧемпионат Франции по футболу не будет доигран
Американский медиа-магнат перебил предложение арабов о приобретении клуба Английской Премьер-ЛигиАмериканский медиа-магнат перебил предложение арабов о приобретении клуба Английской Премьер-Лиги
ФИФА планирует запретить футболистам плевки во время матчейФИФА планирует запретить футболистам плевки во время матчей
Названа сумма, которую УЕФА выделит Украине для преодоления последствий коронавируса. ФутболНазвана сумма, которую УЕФА выделит Украине для преодоления последствий коронавируса. Футбол
Украинский футбол может потерять легендарный клубУкраинский футбол может потерять легендарный клуб
Дания, вероятно, откажется от проведения матчей Евро-2020. ФутболДания, вероятно, откажется от проведения матчей Евро-2020. Футбол
Экс-форвард сборной Украины завершил карьеру. ФутболЭкс-форвард сборной Украины завершил карьеру. Футбол
Федерация футбола разрешила "Реалу" проводить оставшиеся домашние матчи не на "Сантьяго Бернабеу"Федерация футбола разрешила "Реалу" проводить оставшиеся домашние матчи не на "Сантьяго Бернабеу"
ПСЖ предложил "Манчестер Юнайтед" двух игроков за Поля Погба. ФутболПСЖ предложил "Манчестер Юнайтед" двух игроков за Поля Погба. Футбол
Павелко поведал о сроках возобновления сезона в Украинской Премьер-лиге. ФутболПавелко поведал о сроках возобновления сезона в Украинской Премьер-лиге. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости