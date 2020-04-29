Чемпионат Франции по футболу не будет доигран
Лига 1 завершит сезон досрочно.
Об этом Филипп сообщил во время своего выступления перед Национальным собранием.
? Edouard Philippe : "La saison 2019-2020 de sport professionnel ne pourra pas reprendre"— RMC Sport (@RMCsport)
pic.twitter.com/wspQfUUhOD April 28, 2020
"Большие спортивные события не могут проводиться до сентября. Спортивный сезон не может быть возобновлен", - заявил Филипп.
В таком случае, у Лиги 1 нет другого выхода, как досрочно завершить сезон.
На момент остановки чемпионата в турнирной таблице лидировал "Пари Сен-Жермен", набравший 68 очков в 27 матчах.
При этом пока нет информации касательно распределения мест в еврокубках и командах, которые будут понижены/повышены в классе.
Сообщается, что чемпионат Франции стартует с августа 2020-го, но это уже будет начало следующего сезона 2020/21.