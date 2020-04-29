Чемпионат Франции по футболу не будет доигран

Лига 1 завершит сезон досрочно.

Фото: Sporty Trader
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил об отмене всех спортивных соревнований в стране в сезоне-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

Об этом Филипп сообщил во время своего выступления перед Национальным собранием.

? Edouard Philippe : "La saison 2019-2020 de sport professionnel ne pourra pas reprendre" pic.twitter.com/wspQfUUhOD

— RMC Sport (@RMCsport) April 28, 2020

"Большие спортивные события не могут проводиться до сентября. Спортивный сезон не может быть возобновлен", - заявил Филипп.

В таком случае, у Лиги 1 нет другого выхода, как досрочно завершить сезон.

На момент остановки чемпионата в турнирной таблице лидировал "Пари Сен-Жермен", набравший 68 очков в 27 матчах.

При этом пока нет информации касательно распределения мест в еврокубках и командах, которые будут понижены/повышены в классе.

Сообщается, что чемпионат Франции стартует с августа 2020-го, но это уже будет начало следующего сезона 2020/21.

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